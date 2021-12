Paulo Sousa é o novo alvo do Flamengo

Paulo Sousa entrou nos planos do Flamengo para suceder a Renato Gaúcho, demitido do clube após ter falhado a conquista da Taça Libertadores, que perdeu para o Palmeiras, de Abel Ferreira.

De acordo com a imprensa brasileira, Paulo Sousa terá reagido com agrado ao contacto dos dirigentes do Flamengo e há reunião marcada para sábado, em Lisboa.

Um obstáculo à contratação do treinador português é o facto de ele ter contrato com a Federação de Futebol da Polónia. Paulo Sousa qualificou aquela seleção para o "play-off" de acesso ao Mundial. Para chegar ao Qatar, a seleção polaca tem de afastar a Rússia, no primeiro jogo, e depois eliminar o vencedor do confronto entre Suécia e República Checa.