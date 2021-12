Paris FC – Lyon interrompido ao intervalo

Os distúrbios extrapolaram para o relvado, com invasão de campo, e os jogadores das duas equipas foram obrigados a fugir para os balneários.

O Paris FC – Lyon, da Taça de França, não passou do intervalo após confrontos entre adeptos das duas equipas nas bancadas.

Na altura, o resultado era 1-1.

Tem havido vários problemas, esta época, em França, com adeptos. Só no caso do Lyon este é o segundo jogo interrompido em poucas semanas. A 21 de novembro, a partida contra o Marselha foi interrompido depois de Payet ter sido atingido por uma garrafa quando se preparava para marcar um pontapé de canto.