Olympiacos já tem substituto de Rúben Semedo

O Olympiacos já tem assegurado o substituto de Rúben Semedo, que está a caminho do FC Porto no mercado de janeiro.



O campeão grego, que é orientado pelo português Pedro Martins, anunciou na noite de quinta-feira a contratação do internacional grego Kostas Manolas, que regressa ao clube sete anos depois.

Manolas, de 30 anos, destacou-se no Olympiacos entre 2012 e 2014 antes de chamar à atenção da Roma, que investiu 15 milhões na sua contratação.

Foi titular na Roma durante cinco temporadas consecutivas até o Nápoles gastar 35 milhões para o contratar, em 2019. Sem espaço na equipa esta época, regressa à Grécia, por uma verba a rondar os 2,5 milhões de euros.

Sendo assim, Pedro Martins já tem substituto para Rúben Semedo, que será cedido ao Porto até ao fim da época.

O internacional português deverá custar 250 mil euros ao Porto pelo empréstimo, com uma cláusula de compra a rondar os cinco e seis milhões de euros.

Semedo está há três temporadas no Olympiacos. Leva um total de 104 jogos e sete golos pelo campeão grego, com que conquistou duas Ligas e uma Taça. Foi formado no Sporting, que trocou pelo Villarreal, embora os problemas extra-futebol o tenham impedido de se afirmar em Espanha. Depois de um regresso breve a Portugal, com uma época no Rio Ave, que lhe permitiu reencontrar-se com o futebol, rumou à Grécia, onde tem brilhado, o que lhe valeu a chamada à seleção nacional.