Estoril tenta recuperar quarto lugar em receção ao Famalicão

O Estoril Praia procura recuperar, esta sexta-feira, o quarto lugar da I Liga, na receção ao aflito Famalicão. O Vitória de Guimarães, nos Açores, tenta igualar o Sporting de Braga, no arranque da 15.ª jornada.

Na Amoreira, o Estoril vai tentar somar o segundo triunfo consecutivo na prova e ultrapassar, à condição, o Braga, que só entra em campo no domingo, com a receção ao lanterna-vermelha Belenenses SAD.

Por seu lado, o Famalicão, 15.º classificado, necessita de pontos para fugir aos lugares de despromoção e colocar fim a uma série de três derrotas consecutivas na I Liga. O encontro está agendado para as 21h15.

Os canarinhos podem mesmo entrar em campo minutos depois de terem caído para o sexto posto, isto caso o Vitória de Guimarães vença nos Açores, no encontro que arranca oficialmente com a jornada.

Às 19h00 locais, a equipa de Pepa vai tentar somar o terceiro triunfo consecutivo e igualar, à condição, o rival minhoto Braga, deixando para trás Estoril e Portimonense.

Longe destas contas está o Santa Clara, equipa que está no 16.º e antepenúltimo posto e que despediu o técnico Nuno Campos durante a semana.

O Portimonense recebe no sábado o Arouca, no mesmo dia em que o Sporting, que divide a liderança com o FC Porto, joga em Barcelos com o Gil Vicente.

No domingo, os dragões deslocam-se a Vizela e o Benfica, terceiro classificado a quatro pontos do comando, recebe o Marítimo.

Programa da 15.ª jornada



- Sexta-feira, 17 dezembro:

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 19h00

Estoril Praia - Famalicão, 21h15

- Sábado, 18 dezembro:

Tondela - Paços de Ferreira, 15h30

Portimonense - Arouca, 15h30

Gil Vicente - Sporting, 20h30

- Domingo, 19 dezembro:

Benfica - Marítimo, 17h00

Boavista - Moreirense, 17h00

Vizela - FC Porto, 19h00

Braga - Belenenses SAD, 21h00