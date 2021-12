Bayern soma e segue, Lewandowski iguala Ronaldo

O Bayern Munique voltou a golear, agora na jornada 17 da liga alemã, e a vítima desta sexta-feira foi o Wolfsburgo, por 4-0.

Os golos da equipa bávara foram apontados por Muller, Upamecano, Sané e Lewandowski.

Com mais este tento, o avançado polaco chega aos 69 apontados em 2021, igualando a marca de Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, em 2013.

Graças a este triunfo, o Bayern passa a somar 43 pontos, agora mais nove que o Borussia Dortmund, que este sábado defronta o Hertha Berlim.

Já a equipa do ex-benfiquista Waldschmidt sofreu a sétima derrota consecutiva em todas as competições e está com apenas 20 pontos.