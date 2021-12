Badstuber rescinde com suíços do Lucerna

Holger Badstuber, antigo jogador do Bayern Munique e ex-internacional alemão, rescindiu contrato com o Lucerna, clube para onde se transferiu esta temporada e com o qual tinha acordo até ao verão de 2022.

Jogador e clube anunciaram a rescisão amigável do contrato e trocaram palavras de agradecimento, nas mensagens publicadas nas redes sociais.

O central, de 32 anos, não expõe os motivos que o levaram a deixar o Lucerna mais cedo do que o previsto, mas o desempenho da equipa - última classificado da liga suíça - terá pesado na decisão.

Badstuber espera agora por um novo desafio e diz ter a expetativa de iniciar o novo ano em força. O defesa, 31 vezes internacional pela Alemanha, tem uma Liga dos Campeões e cinco títulos da Bundesliga no currículo, pelo Bayern Munique.

Depois de sair do clube, passou por Schalke 04 e Estugarda. A última época no Estugarda só jogou pela equipa B. Esta temporada, pelo Lucerna, fez 18 jogos.