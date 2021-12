UEFA assume responsabilidade por sorteio da Champions e garante que "não houve erro humano"

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, assumiu responsabilidade pelos problemas técnicos que levaram à repetição do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas garante que não houve erro humano.

“Recebemos a informação de que algo estava errado com o software, tive uma reunião por telefone e os fornecedores propuseram repetir o sorteio. Decidimos ser transparentes e assumir para aprender no futuro. É muito cedo para saber as possíveis consequências, mas não podemos ser tão dependentes da tecnologia. Não foi um erro humano. Foi um erro da UEFA, pedimos desculpa a todos", disse.

A UEFA foi obrigada a repetir o sorteio dos "oitavos", depois de vários erros que violavam as regras da prova.



Tudo começou com a definição do segundo jogo. O sorteio ditou que Villarreal iria defrontar Manchester United, quando as regras são claras que esse cenário estava fora de hipótese, uma vez que as duas equipas vinham do mesmo grupo. Houve um erro do responsável da UEFA que colocou a bola dos "red devils" no lote de possíveis adversários dos espanhóis.