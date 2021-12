Surto de Covid-19 adia jogo entre Leicester e Tottenham

O jogo entre Leicester e Tottenham, marcado para esta quinta-feira, foi adiado devido a um surto de Covid-19 no plantel da equipa onde joga o português Ricardo Pereira.

O primeiro pedido de adiamento dos "foxes" foi rejeitado, mas o aumento de infeções confirmado na manhã esta quinta-feira levou a que um segundo pedido de adiamento fosse aceite pela Premier League.

"O Leicester pode confirmar que a direção do campeonato decidiu adiar o jogo de hoje frente ao Tottenham. A decisão foi tomada de acordo com aconselhamento médico. O clube não tinha jogadores suficientes para entrar em campo, depois de terem aparecido mais casos esta manhã", pode ler-se na nota do clube.

O clube anunciou ainda que encerrou todas as operações do seu centro de treinos durante as próximas 48 horas, numa tentativa de quebrar as cadeias de transmissão.

O Tottenham vê o seu terceiro jogo seguido adiado, depois de um surto no clube londrino ter levado ao adiamento do jogo frente ao Rennes, da Conference League, e do Brighton, para a Premier League.

O campeonato inglês está a ser afetado pela acentuada subida de casos no Reino Unido, que atingiu o maior número de infeções diárias desde o início da pandemia. A variante Ómicron representa uma percentagem significativa dos quase 80 mil casos de infeção anunciados na quarta-feira.

Este é o terceiro jogo nesta semana a ser adiado, depois do Brentford-Manchester United e do Burnley-Watford.