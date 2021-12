Sarri e o FC Porto. "É uma das equipas mais fortes"

Maurizio Sarri, treinador da Lazio, admite que o sorteio do "play-off" da Liga Europa, onde vai enfrentar o FC Porto, não fui o mais simpático para a sua equipa.

Em conferência de imprensa, o técnico reconhece que não esperava um sorteio fácil, dadas as equipas que caíram da Liga dos Campeões, e elogia a qualidade do FC Porto.

"Não estou a pensar nisso para já. Temos uma equipa forte, mas seria difícil achar que nos poderia calhar uma equipa fácil tendo em conta o formato da competição. É uma das equipas mais fortes", afirmou.

O FC Porto recebe a Lazio a 17 de fevereiro, no Estádio do Dragão, e joga no Olímpico de Roma na semana seguinte, no dia 24. Dois jogos com total acompanhamento na Renascença, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.