Espanha, Rep. Checa e Suíça reagem ao sorteio da Liga das Nações

Luis Enrique, selecionador espanhol

"Para nós, seria um enorme estímulo estar de novo na ‘final four’. Não é fácil, porque, na verdade, não creio haja uma equipa que tenha repetido [a presença]. Na última época, Portugal não conseguiu atingir a última [‘final-four’]. Seria muito estimulante e mais ainda pelo que está para vir em novembro, com a participação no Campeonato do Mundo 2022. A verdade é que é uma competição muito emocionante e haveria sempre complicações [no sorteio]. Dos três que vamos enfrentar, Portugal e Suíça já os conhecemos, porque recentemente jogámos contra eles. A República Checa não tivemos essa oportunidade, o que também é bom, há esse estímulo. Estamos motivados e com vontade de começar uma competição que nos traz boas lembrança".

Jaroslav Silhavy, selecionador checo

"Temos adversários que não enfrentávamos há muito tempo. No final, aconteceu. Era difícil encontrar um adversário fácil. É uma grande honra estar entre as 16 melhores equipas da Europa”

Murat Yakin, selecionador suíço

"Será um grande desafio para nós e uma boa preparação para o Campeonato do Mundo do Qatar. Queremos mostrar um bom futebol e de sucesso. Se todos os jogadores chegarem em boa forma, podemos aspirar a lutar pelos dois primeiros lugares".

Portugal, Espanha, Rep. Checa e Suíça estão no mesmo grupo da Liga das Nações.

Os jogos disputam-se entre 2 de junho e 27 de setembro de 2022. Já as finais jogam-se entre 14 e 18 de junho de 2023.

A França é a detentora do troféu e Portugal venceu a primeira edição.