Sergio Aguero anuncia final da carreira de futebolista

Sergio Aguero anunciou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa em Camp Nou, estádio do Barcelona, o final da carreira de futebolista.

"Esta conferência é para comunicar que decidi deixar de jogar futebol profissional. São momentos muito duros, mas estou muito feliz pela decisão que tomei. Em primeiro lugar está a minha saúde, pelo problema de saúde que tive há um mês", declarou o internacional argentino.

Aguero fez apenas cinco jogos pelo Barcelona, esta temporada, antes de lhe ter sido detetado um problema cardíaco. Tudo começou no dia 31 de outubro de 2021, quando o ponta de lança, de 33 anos, teve de ser substituído e transportado para o hospital, após sentir dores no peito durante a receção ao Alavés, da 12.ª jornada da Liga espanhola.

Foi detetada em Aguero uma arritmia cardíaca após os primeiros exames médicos e, duas semanas depois, a imprensa catalã avançou que o problema poderia ser impeditivo à prática de desporto profissional. O pior cenário concretizou-se e "El Kun" teve mesmo de pendurar as botas.

Contratado depois de terminar contrato com o Manchester City, Sergio Aguero teve a estreia pelo Barcelona adiada, inicialmente, por uma lesão num tendão do gémeo da perna direita, o que o afastou da competição durante dois meses. Regressou a 17 de outubro de 2021 e ainda fez cinco jogos e um golo. A última partida foi, como referido, frente ao Alavés.

Sergio Leonel Aguero del Castillo, nascido a 2 de junho de 1988, iniciou a carreira profissional no Independiente, da Argentina, com somente 16 anos. As exibições e golos em tão tenra idade chamaram a atenção do Atlético de Madrid, que o levou para Espanha com 18 anos. Ao fim de cinco épocas nos "colchoneros", com 104 golos marcados em 237 jogos, mudou-se para o Manchester City, em 2011, por 60 milhões de euros.

O golo que eternizou "Aguerooooo"





Na primeira época na Premier League, Aguero marcou o golo mais importante da história do City: o golo que deu ao clube de Manchester o primeiro título de campeão inglês em mais de 40 anos.

Bastava à equipa de Roberto Mancini fazer igual ou melhor - em casa, frente ao Queens Park Rangers, que jogava a manutenção - do que o rival citadino, o United, na derradeira jornada da edição de 2011/12.

Em Sunderland, o United vencia por 0-1, com um golo de Wayne Rooney. Em Manchester, o 13 de Maio de 2012 não corria nada bem ao City.

Depois do golo inaugural de Pablo Zabaleta, o QPR tinha dado a volta, por intermédio de Djibril Cissé e Jamie Mackie. Aos 91 minutos, o City perdia, em casa, por 1-2, e via o campeonato fugir-lhe por entre os dedos.

Contudo, aos 92, a luz ao fundo do túnel: na sequência de um pontapé de canto batido por David Silva, Edin Dzeko fez o empate de cabeça.

Só faltava um golo ao City para ser campeão, mas a história insistia em fazer-se difícil. Aos 94 minutos, já em queda, Mario Balotelli conseguiu lançar Aguero na área e o argentino rematou cruzado para o fundo das redes, levando o estádio inteiro à euforia. "El Kun" tirou a camisola e foi esmagado pelos companheiros, Joe Hart fez uma volta olímpica no relvado, Mancini foi abraçado por muita gente ao mesmo tempo.

Desde então, Aguero conquistou mais quatro Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, seis Taças da Liga e três Supertaças. Ao todo, em 10 temporadas, marcou 260 golos em 390 jogos pelo Manchester City.