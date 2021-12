Sergio Aguero anuncia final da carreira de futebolista

Sergio Aguero anunciou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa em Camp Nou, estádio do Barcelona, o final da carreira de futebolista.

"Esta conferência é para comunicar que decidi deixar de jogar futebol profissional. São momentos muito duros, mas estou muito feliz pela decisão que tomei. Em primeiro lugar está a minha saúde, pelo problema de saúde que tive há um mês", declarou o internacional argentino.

Aguero fez apenas cinco jogos pelo Barcelona, esta temporada, antes de lhe ter sido detetado um problema cardíaco. Tudo começou no dia 31 de outubro de 2021, quando o ponta de lança, de 33 anos, teve de ser substituído e transportado para o hospital, após sentir dores no peito durante a receção ao Alavés, da 12.ª jornada da Liga espanhola.

Foi detetada em Aguero uma arritmia cardíaca após os primeiros exames médicos e, duas semanas depois, a imprensa catalã avançou que o problema poderia ser impeditivo à prática de desporto profissional. O pior cenário concretizou-se e "El Kun" teve mesmo de pendurar as botas.

Contratado depois de terminar contrato com o Manchester City, Sergio Aguero teve a estreia pelo Barcelona adiada, inicialmente, por uma lesão num tendão do gémeo da perna direita, o que o afastou da competição durante dois meses. Regressou a 17 de outubro de 2021 e ainda fez cinco jogos e um golo. A última partida foi, como referido, frente ao Alavés.

Sergio Leonel Aguero del Castillo, nascido a 2 de junho de 1988, iniciou a carreira profissional no Independiente, da Argentina, com somente 16 anos. As exibições e golos em tão tenra idade chamaram a atenção do Atlético de Madrid, que o levou para Espanha com 18 anos. Ao fim de cinco épocas nos "colchoneros", com 104 golos marcados em 237 jogos, mudou-se para o Manchester City, em 2011, por 60 milhões de euros.

(em atualização)