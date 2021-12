Diego Alonso é o novo selecionador do Uruguai

A seleção do Uruguai tem novo timoneiro. Trata-se de Diego Alonso, técnico uruguaio de 46 anos e antigo avançado da seleção "celeste".

O ex-treinador do Inter Miami FC, de que foi despedido ao fim de oito jogos, em que somou apenas três vitórias, em 2020, sucede ao histórico Óscar Tabárez, demitido em novembro ao fim de 15 anos no cargo.

O Uruguai está no sétimo lugar da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, com os mesmos 16 pontos do Chile, sexto classificado, e a um de Colômbia e Peru, quarta e quinto, cada. Os quatro primeiros viajam logo para o Qatar. O quinto disputa um "play-off" intercontinental.

Antigo internacional uruguaio e jogador de Valência e Atlético de Madrid, Diego Alonso também treinou Bella Vista e Peñarol, do Uruguai, Guaraní e Olímpia, do Paraguai, e Pachuca e Monterrey, do México.