Rúben Semedo integra melhor onze de 2020/21 na Grécia

O internacional português Rúben Semedo integra o melhor onze da temporada da Grécia.

O central do Olympiacos, de 27 anos, faz companhia na melhor equipa do ano a dois companheiros de equipa: Youssef El Arabi, que venceu os prémios de melhor estrangeiro e melhor marcador, e George Masouras, distinguido como melhor jogador na Grécia em 2020/21.

Rúben Semedo, que tem sido associado ao interesse do FC Porto, regressou à ação pelo Olympiacos no domingo, frente ao Levadiakos, depois de quatro meses de ausência. O internacional português não atuava pelos gregos desde 10 de agosto devido a problemas judiciais.

Sob o comando do treinador português Pedro Martins, que recebeu o prémio de Treinador do Ano, o Olympiacos sagrou-se bicampeão grego e chegou à final da Taça, em que perdeu com o PAOK (2-1).