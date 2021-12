Pedro Martins recebe prémio de Treinador do Ano da Grécia

Pedro Martins recebeu o prémio de Treinador do Ano da Grécia.

O técnico português, de 51 anos, mereceu a distinção pelo segundo ano consecutivo, depois de levar o Olympiacos ao bicampeonato grego.

"Quero partilhar este prémio de Treinador do Ano da Grécia com todos os meus jogadores, 'staff', família Olympiacos e adeptos", escreveu Pedro Martins, no Instagram, durante a madrugada desta terça-feira.



Pedro Martins comanda o Olympiacos desde a época 2018/19. Em três temporadas completas, venceu dois campeonatos e uma Taça da Grécia.