Covid-19. Surto no Manchester United adia jogo com o Brentford

O Manchester United confirmou o adiamento do jogo fora de portas com o Brentford, que estava marcado para esta segunda-feira, às 19h30, devido a um surto de Covid-19 nos "red devils".

Sem confirmar quantos jogadores e elementos da equipa técnica estão infetados, nem quais os seus nomes, o Manchester United sublinha que o surto "requer vigilância contínua" e levou a que todas as operações do plantel principal foram suspensas por 24 horas.

Os infetados encontram-se em isolamento, em linha com os protocolos da Premier League, que aceitou adiar o jogo, a pedido do United, após consulta com especialistas de saúde.

O Manchester United lamenta a "inconveniência causada" ao Brentford e aos adeptos de ambos os clubes. O jogo será "reagendado a seu tempo", informa o clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.