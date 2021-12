Arsenal tira braçadeira de capitão a Aubameyang por indisciplina

O Arsenal comunicou, esta terça-feira, que vai tirar a braçadeira de capitão a Pierre-Emerick Aubameyang, por problemas disciplinares.

"Esperamos que todos os nossos jogadores, particularmente o nosso capitão, estejam à altura das regras e expectativas que todos definimos e com que concordámos", pode ler-se no site oficial do clube inglês.

O internacional pelo Gabão fiou de fora do jogo com o Southampton, no passado fim de semana, ausência que o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, justificou aos jornalistas com problemas de indisciplina.

"Penso que temos sido muito consistentes e claro sobre certos aspetos inegociáveis na equipa e no clube", sublinhou o técnico espanhol.

Segundo o portal "The Athletic", Aubameyang tinha sido autorizado a viajar para França, na passada terça-feira, para visitar a mãe e levá-la para Inglaterra. Estaria previsto que regressasse no dia seguinte, mas terá acabado por demorar mais um dia, regressando apenas na quinta-feira. Além disso, não terá feito um teste PCR, já Inglaterra, antes de regressar aos treinos, o que consiste numa quebra dos protocolos do Arsenal de combate e contenção da pandemia da Covid-19.

Aubameyang fica, também, fora da convocatória para a receção do Arsenal ao West Ham, na quarta-feira, a contar para a Liga inglesa.