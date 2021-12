Adeptos do Spartak pedem continuidade de Rui Vitória

Os adeptos do Spartak de Moscovo lançaram uma petição a pedir a continuidade de Rui Vitória, apesar dos maus resultados internos.

A equipa da capital russa perdeu no terreno do Sochi, por 3-0, na segunda-feira, e os rumores sobre a saída do treinador português começaram logo a circular. No entanto, numa petição com o presidente do Spartak como destinatário, os adeptos pedem ponderação.

"Estimado Leonid Arnoldovich, os adeptos do Spartak de Moscovo pedem-lhe que tome uma decisão equilibrada em relação ao treinador Rui Vitória. A grande maioria dos adeptos quer continuar a vê-lo como treinador da equipa. É verdade que a situação no campeonato é difícil, mas é possível dar a volta", lê-se, traduzido pelo "MaisFutebol".

Com ou sem despedida, Rui Vitória tem o apoio dos adeptos, que também fizeram questão de se manifestar junto ao hotel onde a equipa do Spartak de Moscovo estava instalada, com uma tarja onde se lia "Rui, és o nosso treinador" e entoando a alto e bom som: "Obrigado, treinador."

O Spartak encontra-se na nona posição da Superliga russa, a 15 pontos do líder, o Zenit, e a sete do CSKA, última equipa nos lugares europeus.

Por outro lado, Rui Vitória conseguiu apurar o Spartak para os oitavos de final da Liga Europa, ao vencer um grupo com Nápoles e Leicester.