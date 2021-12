UEFA repete sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou, em comunicado, que vai repetir o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vários erros na realização do mesmo.

O sorteio vai ser realizado novamente às 14h00. UEFA justifica o sucedido como um "erro técnico com um software externo que informa os responsáveis de que equipas são elegíveis para serem sorteadas".

Tudo começa com a definição do segundo jogo, já depois de Benfica ter sido sorteado frente ao Real Madrid.



O sorteio dita que Villarreal iria defrontar Manchester United, quando as regras são claras que esse cenário estava fora de hipótese, uma vez que as duas equipas vinham do mesmo grupo. Houve um erro do responsável da UEFA que colocou a bola dos "red devils" no lote de possíveis adversários dos espanhóis.

De seguida, a UEFA pediu desculpa pelo erro e tirou novo adversário para o Villarreal, o Manchester City.

Seguiu-se novo erro por parte da UEFA. Atlético de Madrid prepara-se para saber o seu adversário e a UEFA não inclui a bola do Manchester United, que diz "já ter sido sorteado", apesar de estar sem adversário definido, e inclui a bola do Liverpool, que também não poderia jogar com os "colchoneros", pois também vieram do mesmo grupo.

O sorteio ditou um Atlético de Madrid-Bayern de Munique, e o Manchester United ficou em espera até ao final do sorteio, quando acabou por defrontar o Paris Saint-Germain, por exclusão de hipóteses.

A UEFA não prestou qualquer declaração e realizou, de seguida, o sorteio da Liga Europa, que decorreu com normalidade. A comunicação oficial surgiu apenas depois do sorteio da Liga Europa.

O Atlético de Madrid já emitiu uma breve nota em que garante estar "em conversações com a UEFA para pedir explicações e uma solução depois dos erros cometidos no sorteio da Liga dos Campeões".

[Atualizado às 12h45 - sorteio será repetido às 14h00]