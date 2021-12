Roma de Mourinho vence e regressa aos lugares europeus

A AS Roma, treinada por José Mourinho, recebeu e bateu o Spezia, por 2-0, esta segunda-feira, no jogo que fechou a 17.ª jornada da Liga italiana.

Chris Smalling abriu o ativo logo aos seis minutos. Já na segunda parte, Roger Ibañez ampliou. Ainda houve tempo para o romano Felix Afena-Gyan ser expulso, por acumulação de amarelos, aos 93 minutos.

Com este resultado, a Roma sobe ao sexto lugar da Serie A, que dá acesso à Conference League, com 28 pontos, os mesmos da Juventus, sétima classificada, e menos dois do que a Fiorentina, no quinto posto.