Renato Paiva é campeão do Equador no Independiente del Valle

O treinador português Renato Paiva fez história no Equador e levou o Independiente del Valle à conquista do primeiro campeonato da sua história. O título foi selado com um empate a uma bola na segunda mão da final do campeonato, em casa do Emelec.

A formação do técnico luso levava uma confortável vitória de 3-1, resultado da primeira mão em casa.

O Independiente del Valle marcou primeiro, por Richard Schunke, aos oito minutos, que praticamente garantiu o título. O Emelec empatou em cima do intervalo, aos 45+8, mas não voltou a marcar.

O jogo ficou ainda marcado pela intensa chuva, que atrasou o início da segunda parte.

A final foi disputada entre o vencedor da primeira fase da prova, o Emelec, frente ao vencedor da segunda fase, o Independiente.

O Independiente, que contava com apenas uma Copa Sul-Americana no histórico, vence o campeonato pela primeira vez na sua históra. O Emelec é o segundo clube que mais vezes foi campeão, 14, apenas atrás do Barcelona, que venceu a prova 16 vezez.

Renato Paiva, de 51 anos, assumiu o clube no início da temporada, depois de 16 anos na estrutura do Benfica, em que treinou os escalões de formação. Esteve na equipa B nas suas últimas três temporadas no clube, antes de rumar ao Equador.