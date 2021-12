Real Madrid. Repetição do sorteio é "lamentável e muito difícil de entender"

Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, que originalmente ia defrontar o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não se poupou nas críticas à decisão de repetir o sorteio.

O clube espanhol ia regressar à Luz, contudo, o novo sorteio ditou um confronto com o Paris Saint-Germain, de França, rival teoricamente mais forte do que o Benfica. Uma mudança que deixou Butragueño frustrado.

"Foi surpreendente, lamentável e muito difícil de entender, tendo em conta os milhões de adeptos que aguardavam pelo sorteio, tal como todas as pessoas ligadas ao futebol", disse, em declarações à Real Madrid TV.

Sobre o duelo que irá, agora, acontecer nos oitavos de final, Butragueño salientou que o Real Madrid está "consciente das dificuldades" que o PSG poderá impor e da "categoria dos jogadores que tem".

"Enfrentamos com todo o entusiasmo, conscientes do que esta competição significa para o clube e para os nossos adeptos, com a certeza de que a equipa de tudo fará para estar nos quartos de final", vincou.