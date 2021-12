Granada de Maximiano salva ponto em Cádiz ao cair do pano

O Granada, com o português Luís Maximiano a titular na baliza, empatou no terreno do Cádiz, por 1-1, esta segunda-feira.

Santiago Arzamendia adiantou a equipa da casa, no entanto, aos 88 minutos, Jorge Molina resgatou um ponto para os visitantes. Já nos descontos, Salvi, do Cádiz, foi expulso, por acumulação de amarelos.

Com este empate, o Granada ganha um ponto precioso e passa a somar 16. Encontra-se na 15.ª posição da Liga espanhola, com mais três pontos do que o Cádiz, primeira equipa abaixo da linha de água.