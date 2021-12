Fenerbahce de Vítor Pereira defronta Slavia de Praga na Liga Conferência

O sorteio do "play-off" da Liga Conferência ditou que o Fenerbahce, orientado pelo português Vítor Pereira, vai defrontar o Slavia de Praga, da República Checa.

A equipa turca ficou no terceiro lugar do grupo D da Liga Europa, atrás do Eintracht Frankfurt e Olympiacos e vai para a terceira prova da UEFA.

De resto, Marselha defronta Qarabag, Leicester joga frente ao Randers, Sparta de Praga mede forças com o Partizan, PSV joga com o Maccabi Tel Aviv, Mitdjylland joga com o PAOK, Celtic defronta o Bodo/Glimt e Vitesse ou Tottenham defrontam o Rapid de Viena.

Já nos oitavos de final estão a Roma, de José Mourinho, Gent, LASK Linz, AZ Alkmaar, Copenhaga, Feyenoord, Rennes e Basileia.