Penálti de Cristiano Ronaldo garante vitória ao Manchester United

O Manchester United venceu o Norwich, por 1-0, com um golo de penálti apontado por Cristiano Ronaldo, ao minuto 75.

Os “red devils” entraram em campo contra o lanterna vermelha da Premier League com três portugueses no onze: CR7 (sétimo golo no campeonato, 13º pelo United), Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Destaque ainda para a substituição de Lindelof. O defesa central ex-Benfica saiu no segundo tempo a queixar-se de dificuldades respiratórias.

Esta está a ser uma jornada muito equilibrada em Inglaterra. Também Manchester City (1-0 ao Wolverhampton), Chelsea (3-2 ao Leeds) e Liverpool (1-0 ao Southampton) ganharam com um golo de penálti.