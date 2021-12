Martial assume desejo de sair do Manchester United em janeiro

Philippe Lamboley, agente de Martial, revelou que o avançado francês quer deixar o Manchester United em janeiro.

O ponta de lança de 26 anos tem tido cada vez menos espaço na equipa com a chegada de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho e pretende deixar Old Trafford na reabertura do mercado.

"O Martial quer sair do clube em janeiro. Ele precisa de jogar, não quer continuar e vou falar em breve com o clube", disse o agente, à Sky Sports.

Martial chegou ao Manchester United em 2015, depois de se destacar no Mónaco, a troco de 60 milhões de euros. Em 2019, assinou uma extensão de contrato até 2024.

Num total de 268 jogos, marcou 79 golos, mas esta época soma apenas 358 minutos em 10 jogos disputados e só foi titular na Premier League em duas ocasiões.