Grémio vence campeão Atlético Mineiro, mas desce de divisão

O Grémio recebeu e venceu o campeão Atlético Mineiro, mas não evitou a descida à Serie B.

O histórico clube de Porto Alegre, duas vezes campeão brasileiro e três vezes campeão da Libertadores, não dependia de si para garantir a continuidade no Brasileirão, e a vitória do Juventude com o Corinthians selou o destino.

Em campo, o Grémio entrou com tudo e já vencia por 3-0 aos 20 minutos, com golos de Diego Souza, aos 6 e 20 minutos, e Campaz, aos 11.

O Galo, já consagrado campeão, respondeu e reduziu por Dodô, aos 26 minutos, e Vargas, aos 35. O internacional brasileiro Douglas Costa fez o quarto para o Grémio, aos 59, e Hyoran fechou o resultado em 4-3, aos 91 minutos de jogo.

Descem à Serie B a Chapecoense, Sport, Bahia e Grémio. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Atlético Paranaense e Bragantino qualificam-se para a Libertadores, enquanto que Fluminense e América Mineiro disputam as pré-eliminatórias.

Atlético Goianense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiaba qualificam-se para a Copa Sul-Americana.