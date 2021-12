Conheça possíveis adversários de FC Porto e Braga na Liga Europa

FC Porto e Sporting de Braga têm de disputar um “play-off” de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Com a reformulação das provas europeias, a Liga Europa foi reduzida para apenas oito grupos, o que obrigou a uma mudança no formato.

Os segundos classificados da Liga Europa defrontam agora um "play-off" frente aos terceiro classificados da Liga dos Campeões, sendo que os vencedores dos grupos têm já qualificação direta para os oitavos de final da prova.

O mesmo cenário acontece na Liga Conferência, com os terceiros classificados da Liga Europa a defrontarem os segundos da nova prova europeia no "play-off".

FC Porto e Sporting de Braga são os representantes portugueses no sorteio da Liga Europa e estão em potes diferentes. No entanto, o artigo 18 do regulamento da Liga Europa não permite que se defrontem. "Equipas da mesma associação não podem defrontar-se". A mesma regra aplica-se aos oitavos de final.

Os dragões perderam frente ao Atlético de Madrid e terminaram no terceiro lugar na Liga dos Campeões, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, e à frente do AC Milan.

Já o Braga não foi além de um empate caseiro frente ao Estrela Vermelha e perdeu o primeiro lugar do grupo para os sérvios. Midtjylland termina em terceiro, cai para a Liga Conferência, e Ludogorets está fora das provas europeias.

O sorteio do "play-off" da Liga Europa está marcado para segunda-feira, dia 13, às 12h30.



Possíveis adversários do FC Porto:

Bétis, Rangers, Olympiakos, Real Sociedad, Nápoles, Dínamo Zagreb e Lazio

Possíveis adversários do Sp. Braga:

RB Leipzig, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilha e Zenit

[Editado às 9h35]