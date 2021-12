Tedesco é o novo treinador do Leipzig de André Silva

Domenico Tedesco é o novo treinador do RB Leipzig, em que milita o ponta de lança internacional português André Silva.

Após a suposta nega de Rúben Amorim, os alemães já oficializaram novo técnico, para suceder a Jesse Marsch. Tedesco, de 36 anos, sem clube após ter deixado o Spartak de Moscovo, assinou contrato até 2023.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, habitual "altifalante" de notícias do mercado de transferências, adiantara, na quarta-feira, que o treinador do Sporting e Roger Schmid, do PSV, teriam sido convidados para assumir o comando técnico do Leipzig no imediato. Ambos terão recusado.