Plata sofre acidente automóvel com excesso de álcool, mas Valladolid quer mantê-lo

O Valladolid não vai abrir mão de Gonzalo Plata, apesar do "grave" acidente em que o jogador emprestado pelo Sporting esteve envolvido.

Na madrugada de quarta-feira, o avançado equatoriano bateu, de carro, contra um taxi. Ele, o taxista e uma passageira sofreram ferimentos ligeiros. No teste de álcool, Plata acusou o dobro (0,60) do permitido.

O acidente foi confirmado pelo Valladolid, que disse "deplorar" o comportamento de Plata, que "atenta contra os valores" da instituição, e reservou-se a "tomar as medidas disciplinares oportunas" e abrir "processo correspondente" quando tivesse "toda a informação".

Valladolid não prescinde do "arrependido" Plata

A imprensa espanhola chegou a falar da possibilidade de cancelamento do empréstimo e consequente regresso de Plata ao Sporting. No entanto, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o diretor desportivo do Valladolid garantiu que o clube continua a contar com o futebolista.

"Falei com o Sporting. O que aconteceu é muito grave e estou convicto de que vai aprender. (...) O clube vai sancioná-lo de forma muito dura, mas qualquer pessoa merece uma segunda oportunidade. (...) O Plata ouviu palavras muito duras no balneário por parte da direção desportiva, do corpo técnico e dos próprios colegas. Ficou a chorar e muito arrependido. O meu ponto de vista não é prescindir do Plata, mas é o Pacheta [treinador do Valladolid] que decidirá se joga ou não. O jogador quis dar a cara e gostava que o apoiassem", sublinhou Fran Sánchez.