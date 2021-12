Jogadora do Chelsea virou invasor de campo de pernas para o ar e viu amarelo

A australiana Sam Kerr fez furor nas redes sociais, na noite de quarta-feira, por um episódio caricato ocorrido na receção do Chelsea à Juventus, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ao minuto 88 da partida em Londres, que terminou sem golos, um adepto invadiu o campo para tirar uma "selfie" com a capitã do Chelsea, a defesa-central sueca Magda Eriksson, que não ficou agradada com a atenção e tentou convencê-lo a sair do retângulo de jogo, com um empurrão à mistura. O adepto não obedeceu, mas teve de esperar pelo corretivo.

Quando o apanhou distraído, Sam Kerr correu para o adepto e aplicou-lhe carga de ombro tal que o deixou de pernas para o ar. Pela "placagem" sem bola, a ponta de lança do Chelsea viu o cartão amarelo.

Os adeptos presentes em Kingsmeadow, onde joga o Chelsea, assobiaram a decisão da árbitra de penalizar a internacional australiana, cuja ação até facilitou o trabalho dos seguranças, que logo imobilizaram o adepto (já "K.O." com a carga de Kerr, em boa verdade) e o levaram embora.

Vale a pena ver em vídeo: