Covid-19. Kimmich, que recusou vacinar-se, só volta em janeiro devido a problema pulmonar

Joshua Kimmich, que recusou vacinar-se contra a Covid-19, anunciou, esta quinta-feira, que embora já esteja curado não pode regressar de imediato aos treinos, pois está a contas com um problema nos pulmões.

"Estou feliz que o meu auto-isolamento tenha terminado. Estou muito bem, mas ainda não posso treinar normalmente devido a um pequeno problema nos meus pulmões. Vou manter a minha forma física e espero voltar a tempo inteiro em janeiro", afirmou o defesa e médio internacional alemão, num comunicado divulgado pelo Bayern de Munique.



Em outubro, Kimmich causou controvérsia, na Alemanha, ao revelar que tinha recusado a vacina contra o novo coronavírus, pelo menos por então, por querer "esperar por estudos a longo prazo" sobre o fármaco.

"Estou consciente da minha responsabilidade. Claro que respeito as medidas de higiene e os jogadores não vacinados no clube são testados a cada dois ou três dias. Não digo de forma categórica que não me irei vacinar. Apenas tenho algumas preocupações neste momento. É muito possível que me vacine no futuro", disse então o jogador, de 26 anos.

No dia 24, Kimmich e Eric Choupo-Moting, que também recusou vacinar-se, testaram positivo à Covid-19. O segundo já se encontrava, na altura, em isolamento, juntamente com Serge Gnabry, Jamal Musiala e Michael Cuisance, após contactado com uma pessoa que estivera infetada.

Kimmich vai, agora, perder os jogos com Mainz, Estugarda e Wolfsburgo, todos em dezembro, a contar para o campeonato alemão.