Ten Hag, "Nenhuma equipa vai gostar de jogar contra o Ajax"

O treinador do Ajax estava contente com "o marco" (18 pontos em seis jogos da fase de grupos), mas também feliz com o triunfo (4-2) sobre o Sporting na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Erik Ten Hag considera, no entanto, que a equipa "pode melhorar sempre" e que "ser apenas bom não chega".

O técnico lamentou o golo marcado por Tabata. "Nem sempre cumprimos aquilo que temos de fazer corretamente. No primeiro golo, eles jogam nas costas e há muito pouca pressão no portador da bola. No segundo golo, a nossa organização desapareceu por um tempo. Eles fizeram um golo muito bom, mas pode ser evitado".

Ten Hag faz o balanço da fase de grupos: "Dezoito pontos em seis jogos. É um marco. O nosso objetivo era passar à próxima fase da Liga dos Campeões e consegui-lo desta forma é muito satisfatório. Hoje podemos desfrutar, mas amanhã temos de olhar em frente porque a fasquia vai ficar ainda mais alta".

Agora, o campeão dos Países Baixos avança para os oitavos de final da Champions. Ten Hag não vai ver o sorteio, mas tem uma certeza:

“Vamos ver o que nos sai. Sabemos de antemão que será difícil, mas temos confiança de que podemos alcançar algo. Nenhuma equipa vai gostar de jogar contra o Ajax. Entramos na próxima fase com confiança. Sabemos que temos de ser muito bons para passar à próxima fase, mas não é impossível", refere.

O Ajax venceu o Sporting por 4-2 e ganhou o grupo da Liga dos Campeões. Ambas as equipas seguem em frente para os oitavos de final da Champions.