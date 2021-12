"Sentimos medo". Tottenham tem oito jogadores com Covid-19

Conte considera que a decisão da UEFA "não está correta". Todos no Tottenham convivem com a dúvida sobre a possibilidade de estarem infetados e o treinador reforça que há receio, porque "todos têm contacto com as famílias".

Antonio Conte confirmou, esta quarta-feira, que o Tottenham tem oito jogadores infetados com Covid-19, além de cinco elementos do "staff". É num contexto de receio, admite o treinador, que a equipa vai jogar com o Rennes, na quinta-feira, em partida da última jornada da Liga Conferência.

Depois de jogar com o Rennes, em Londres, o Tottenham tem encontro marcado com o Brighton, no domingo, para a Premier League. O adiamento desse jogo está, neste momento, a ser ponderado pela liga inglesa.

O surto no Tottenham foi identificado na terça-feira, com a notícia de seis jogadores infetados. Esta quarta, Conte confirmou que, após a realização de novos testes, há mais dois jogadores positivos. O clube não revelou a identidade dos atletas.

O jogo com o Rennes é decisivo para o Tottenham nas competições europeias. A equipa inglesa está no 2.º lugar do grupo, com os mesmos pontos que o Vitesse, que joga com os eslovenos do Mura, já eliminados.

O Rennes tem a vitória no grupo e o consequente apuramento para oitavos de final da Liga Conferência garantidos. Tottenham e Vitesse lutam pela presença no "play-off", que será disputado frente a um terceiro classificado da fase de grupos da Liga Europa.

Antonio Conte sucedeu a Nuno Espírito Santo no Tottenham, já com a época em andamento. A equipa está no 5.º lugar da Premier League.