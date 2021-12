Rúben Amorim terá recusado oferta do Leipzig

Rúben Amorim terá sido convidado pelo Leipzig para assumir o comando da equipa alemã no imediato. A notícia é avançado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, habitual "altifalante" de algumas notícias do mercado de transferências. Romano escreve, na sua conta no Twiiter, que o treinador do Sporting e Roger Schmid, do PSV, foram contactados, mas ambos recusaram trocar os seus clubes pelo Leipzig, que ficou sem treinador, após o despedimento de Jesse Marsch. Ainda de acordo com o jornalista italiano, Domenico Tedesco é agora o principal favorito a assumir o clube. "As negociações estão na fase final", escreve. Tedesco, de 36 anos, está sem clube, depois de ter orientado o Spartak de Moscovo nas duas últimas éopocas.

O treinador alemão, de 36 anos, tem ainda experiências no Schalke 04, na Bundesliga, e no Erzgerbirge Aue, na segunda liga. O Leipzig, de André Silva, está no 11.º lugar da liga alemã, longe dos lugares da frente.