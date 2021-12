Não é Jorge Jesus, mas Flamengo contrata treinador português

Em declarações ao site do clube, Andrade diz ser "um orgulho imenso chegar ao Flamengo". "Sinto-me preparado para este desafio que será importante para a minha carreira e sei da responsabilidade de representar mais de 42 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo", acrescenta.

Andrade estava sem clube, depois de ter orientado a equipa feminina do Benfica, nas duas últimas épocas. Venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga. O treinador desempenhou as funções de coordenador técnico da equipa, antes de a orientar em campo.

O treinador vai estrear-se já no domingo na Brasil Ladies Cup. O Flamengo falhou o apuramento para o "play-off" do Brasileirão este ano.

O clube do Rio de Janeiro volta a apostar num treinador português, depois de Jorge Jesus, que continua a ser tema de conversa no Brasil. O Flamengo admite que o seu antigo técnico, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores, é uma opção. JJ tem contrato com o Benfica até ao final da época.