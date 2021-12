Gallardo teve despedida, mas afinal fica no River Plate

Marcello Gallardo vai continuar no comando técnico do River Plate.

O treinador argentino, de 45 anos, teve direito a despedida especial por parte dos adeptos do River Plate, com um mosaico nas bancadas no último jogo da época. Porém, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, revelou que, afinal, vai ficar por, pelo menos, mais um ano.

"Decidi continuar mais um ano, depois de alguns dias de reflexão. Foram difíceis, porque não consegui quebrar a dinâmica do dia a dia e isso leva a que não me consiga isolar. Mas tem a ver com algo que eu sentia. Há algumas semanas, tinha dito que ia avaliar a minha continuidade, ao fim de sete anos e meio. A verdade é que não tive muito tempo para refletir, mas opto por continuar a estar aqui", anunciou o "Muñeco".



Gallardo acredita "que vale a pena" ficar por mais uma temporada, depois de um 2021 em que conquistou o título que lhe faltava: o campeonato da Argentina, algo que o River Plate não conquistava desde 2014.

Ao comando dos Millonarios, Marcelo Gallardo também venceu duas Taças Libertadores, uma Taça Sul-Americana, três Supertaças continentais, três Taças da Argentina e duas Supertaças argentinas.