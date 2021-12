Croácia renova com o selecionador Zlatko Dalic até 2024

O selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, renovou o contrato até ao Euro 2024, anuncia a federação croata de futebol. O treinador estende a ligação à federação, depois de assegurar a qualificação para o Mundial 2022.

Dalic, de 55 anos, chegou à seleção croata em 2017 e conduziu-a a três fases finais consecutivas — feito inédito –, com o ponto alto a ser o segundo lugar no Mundial 2018, ao perder na final com a França. No Euro 2020 caiu nos oitavos de final.