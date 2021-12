Simeone: "Sabíamos que éramos melhores do que Porto e Milan"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, mostrou-se feliz pela vitória por 3-1 em casa do FC Porto e a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O técnico argentino diz que sabia que a sua equipa era superior ao AC Milan e FC Porto, que ficam para trás.

"Estou feliz e orgulhoso dos nossos jogadores. Voltaram a mostrar personalidade, e saber sofrer, recuperando das dificuldades de não ter três centrais. Grande jogo do Vrsaljko e do Kondogbia e grandes defesas do Oblak. Sabíamos que era difícil num grupo em que o Liverpool era o melhor e entre o Porto, o Milan e nós éramos os melhores", disse, à imprensa espanhola.

O jogo teve duas expulsões para cada lado, Wendell e Carrasco, e Simeone desvaloriza: "Foi um jogo de Champions. O Porto tinha a opção de se qualificar por empate e são uma equipa competitiva, que lutam e trabalham muito".

O FC Porto cai para terceiro lugar e vai disputar a Liga Europa.