Palmeiras de Abel Ferreira empata em Paraná com média de idades de 19,8 anos

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, empatou (0-0) na visita ao Athletico Paranaense, esta terça-feira, com uma particularidade: o onze inicial do Verdão tinha uma média de idades de 19,8 anos.

O português, que deu férias a quase todo o plantel depois da Libertadores, e que também não esteve no jogo, lançou apenas dois jogadores da equipa principal em Paraná: o terceiro guarda-redes, Vinicius Silvestre, de 27 anos, e o central Matheus Fernandes, ex-Barcelona, de 23.

Os restantes jogadores em campo pelo Palmeiras tinham idades entre os 17 e os 20 anos, incluindo os estreantes Naves e Vitinho. Frente ao atual campeão da Taça Sul-Americana, os mais jovens podem não ter conseguido marcar um golo, mas mantiveram a baliza a zeros.

O terceiro lugar do Brasileirão e consequente apuramento para a Libertadores 2022 estão garantidos, com 63 pontos, mais seis do que o Corinthians, quarto, e menos oito do que o Flamengo, segundo.