Lucescu: "Benfica precisa de ganhar depois da derrota com o Sporting"

Mircea Lucescu, treinador do Dínamo de Kiev, espera um Benfica a entrar forte no último jogo da Liga dos Campeões, porque "precisa de vencer depois da derrota com o Sporting".

"O Benfica vai jogar ao máximo nível e vai querer marcar cedo para dominar o jogo. O Benfica precisa de vencer depois da derrota com o Sporting. Vai ser o último jogo e espero o Benfica muito pressionante", disse em conferência de imprensa, no Estádio da Luz.



A equipa ucraniana já entra em campo sem hipótese de lutar sequer pela Liga Europa, mas pede uma "postura profissional" no último jogo.

"Estes jogadores mostraram que estão no caminho certo. No primeiro jogo poderíamos vencido. Estamos habituados a estes ambientes. Espero que diante do Benfica os jogadores tenham uma postura profissional, que joguem bem este último jogo da Liga dos Campeões", termina.

O Benfica-Dínamo Kiev, da 6ª jornada do grupo E, da Liga dos Campeões, está agendado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.