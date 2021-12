Cristiano Ronaldo e Rúben Dias integram onze do ano da IFFHS

Cristiano Ronaldo e Rúben Dias integram o melhor onze de 2021 para a Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O avançado do Manchester United e o defesa-central do Manchester City fazem de Portugal o segundo país com mais representantes.

Em primeiro lugar está a Itália, que venceu o Euro 2020 no verão e que coloca três jogadores na equipa do ano da IFFHS: o guarda-redes Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain), o central Leonardo Bonucci (Juventus) e o médio Jorginho (Chelsea).

Pelo menos uma das duas seleções não estará no Mundial 2022. Portugal e Itália estão no mesmo torneio do "play-off". A equipa das quinas, que jogará sempre em casa, defrontará a Turquia na meia-final. A campeã europeia receberá a Macedónia do Norte. Caso vençam os respetivos jogos, Portugal e Itália disputarão entre si uma vaga no Qatar.

Jorginho foi o terceiro mais votado para a Bola de Ouro, conquistada pelo argentino Lionel Messi (Barcelona/PS), que também figura neste onze. Assim como o polaco Robert Lewandowski (Bayern de Munique), segundo classificado no prémio atribuído pela "France Football".



Onze do ano da IFFHS: Donnarumma; Achraf Hakimi (Marrocos, Inter de Milão/PSG), Bonucci, Rúben Dias, Alphonso Davies (Canadá, Bayern); Jorginho, Kevin de Bruyne (Bélgica, City), Lionel Messi; Kylian Mbappé (França, PSG), Lewandowski e Cristiano Ronaldo.