Bellingham multado em 40 mil euros por críticas a árbitro

Jude Bellingham, do Borussia de Dortmund, foi multado em 40 mil euros por críticas ao árbitro do clássico com o Bayern de Munique.

A receção do Borussia ao Bayern, no passado sábado, terminou com uma vitória dos bávaros, por 2-3, e abriu a diferença entre as duas equipas para quatro pontos, na tabela da Bundesliga. O golo da vitória foi de Robert Lewandowski, na conversão de uma penálti controverso.

No final, Bellingham queixou-se do trabalho do árbitro da partida, Felix Zwayer, e recordou um caso antigo de manipulação de resultados.

"Para mim, não era [grande penalidade]. Ele [Hummels] nem está a olhar para a bola, está a lutar para consegui-la e ela atinge-o. Podemos questionar várias decisões desta partida. Quando dás a um árbitro que já viciou resultados anteriormente o maior jogo da Alemanha, o que esperas?", indagou o médio internacional inglês, de 18 anos, à Viaplay.

Além da multa da Federação, foi submetida uma queixa-crime contra Bellingham no Ministério Público de Dortmund. A decisão de acusar criminalmente, ou não, o jogador deverá ser conhecida esta semana.

A que caso aludia Jude Bellingham?

Bellingham referia-se à suspensão de seis meses que a Federação Alemã de Futebol impôs a Felix Zwayer, em 2005, na sequência de um escândalo de manipulação de resultados que abalou o futebol germânico.

Em 2004, o árbitro, então assistente, recebeu 300 euros de um colega, Robert Hoyzer, principal rosto do esquema, para manipular um jogo entre o Wuppertal e as reservas do Werder Bremen. A equipa das casa venceu por 1-0, ainda que sem aparente influência de Zwayer, que meses mais tarde, em janeiro de 2005, reportou o colega à Federação.

Ainda assim, foi banido por seis meses por ter aceitado o dinheiro e por ter demorado "um período de tempo prolongado" a denunciar o caso.

As declarações de Bellingham à Viaplay: