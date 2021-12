André Silva marca, Leipzig vence Manchester City e garante Liga Europa

O RB Leipzig recebeu e venceu o Manchester City, por 2-1, e garantiu presença na Liga Europa, com o terceiro lugar.

Já sem hipótese de chegar ao segundo lugar, o Leipzig entrou em campo apenas com a qualificação para a Liga Europa em jogo. Szoboszlai abriu o marcador, aos 24 minutos, e André Silva dilatou a vantagem, aos 71 minutos.

Na segunda parte, Mahrez ainda reduziu, aos 77 minutos, num jogo em que Guardiola rodou a equipa. Cancelo e Bernardo Silva não foram convocados, Rúben Dias não saiu do banco.

Ainbda antes do fim do jogo, Kyle Walker viu o cartão vermelho direto, aos 83 minutos de jogo.

No outro jogo do grupo, o PSG goleou, em casa, o Club Brugge, por 4-1, com "bis" de Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Contas feitas, o Manchester City termina o grupo no primeiro lugar, já garantido na última jornada, com 12 pontos, seguido do PSG, com 11. O Leipzig vai para a Liga Europa, com sete pontos, e o Club Brugge fica em último, com 4 pontos somados.