Udinese de Beto perde em casa do Empoli

A Udiense perdeu, esta segunda-feira, por 3-1 em casa do Empoli, com o português Beto no onze inicial.

Depois de uma jornada inspirada com dois golos à Lazio, o avançado português não conseguiu marcar e não evitou a derrota, apesar do bom início da equipa de Udine.

Deulofeu abriu o marcador aos 22 minutos, a passe de Success, e o resultado manteve-se até ao intervalo.

O Empoli virou o jogo no segundo tempo, co mgolos de Stojanovic, aos 49, Bajrami, aos 59, e Pinamonti a fechar, aos 78 minutos de jogo.

A Udinese somou o quarto jogo sem vencer e fica no 14º lugar, com 16 pontos, enquanto que o Empoli é 11º, com 23 pontos somados.