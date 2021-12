Treinador do Ajax teve ajuda de "espião" para estudar o Sporting

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, serviu-se de um velho conhecido do futebol português para preparar a receção ao Sporting, a contar para a sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, esta segunda-feira, Ten Hag lembrou que tem na equipa técnica Mitchell van der Gaag. O antigo treinador de Marítimo e Belenenses, que também representou os insulares como jogador, tem conhecimento profundo do Sporting:

"O Sporting joga bem tem um futebol ofensivo intenso, tenho uma boa imagem da equipa. Mas, para me ajudar, temos no 'staff' o Van de Gaag, que é meio português e que conhece bem todos os jogadores do Sporting."

Brincadeiras, mais ou menos a sério, à parte, Erik ten Hag salientou que o Sporting "é uma equipa muito forte" e avisou que dificilmente se repetirá o resultado da primeira volta, em que o Ajax goleou em Alvalade.

"Foram campeões na temporada passada e, na última jornada da Liga, venceram o Benfica. A vitória que conseguimos, por 1-5, em Lisboa foi boa para nós, estivemos em bom plano, mas teremos de voltar a estar bem e a ter um bom dia para conseguirmos um bom resultado", vincou.

O Ajax-Sporting joga-se na terça-feira, às 20h00, em Amesterdão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.