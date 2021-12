Renato Paiva a um pequeno passo do título no Equador

O Independiente del Valle nunca foi campeão do Equador, mas o treinador português Renato Paiva está prestes a fazer história. Depois de ter vencido a fase regular do campeonato equatoriano, o Independiente entrou com o pé direito na final que decidirá o campeão de 2021.

A equipa de Renato Paiva venceu o Emelec no jogo da 1.ª mão, por 3-1, no domingo. Sornoza, por duas vezes, e Bauman marcaram os golos do Independiente, que jogou com mais um elemento desde o minuto 39, devido à expulsão de Cabeza.

Sebastián Rodríguez marcou o golo do Emelec no nono minuto de descontos da segunda parte, de penálti. O título será decidido no jogo da 2.ª mão, no terreno do Emelec, no dia 6 de dezembro, às 01h00.