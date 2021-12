Liverpool vai rodar contra o AC Milan, revela Klopp

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, admite que vai rodar a equipa frente ao AC Milan, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que os "reds" já garantiram o primeiro lugar do grupo.

O FC Porto apenas depende de si e uma vitória em casa com o Atlético de Madrid qualifica o clube portista para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No entanto, se o AC Milan vencer em casa o Liverpool e o FC Porto não bater o Atlético de Madrid, os dragões podem ficar em terceiro ou até no último lugar do grupo.

"Vamos rodar a equipa. Para mim está claro, vamos ter de rodar. O departamento médico dava cabo de mim se apresentasse a mesma equipa. Vamos ter pernas frescas no jogo e se tivermos a energia certa, podemos fazer um bom jogo", disse, em conferência de imprensa.



Mohamed Salah está em grande forma esta temporada e Klopp não revela se será um dos jogadores que ficará no banco: "Não vou adiantar a equipa inicial, mas não posso mudar todos os jogadores. Vamos ver se o Salah joga ou não".

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.