João Félix convocado para o FC Porto-Atlético de Madrid

Diego Simeone convocou 20 jogadores para o duelo entre FC Porto e Atlético de Madrid, com o internacional português João Félix e dois jovens centrais, para suprir as dificuldades no eixo da defesa.

Os "colchoneros" têm apenas um central disponível, Mario Hermoso, devido às ausências de Savic e Giménez, lesionados, e Felipe, castigado.

Para contrariar as ausências, Simeone chamou dois jovens centrais: Ibrahima Camará, de 18 anos, e Fran González, de 23 anos.

FC Porto e Atlético discutem, na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões estão no segundo lugar do grupo B, com cinco pontos, mais um do que AC Milan, terceiro classificado, e os madrilenos, quartos. A vitória garante à equipa de Sérgio Conceição a passagem à fase seguinte.

Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os convocados de Simeone:

Guarda-redes: Lecomte, Oblak e Christian

Defesas: Lodi, Hermoso, Vrsaljko, Fran González, Ibrahima Camará



Médios: Kondogbia, Koke, De paul, Lemar, Llorente, Herrera



Avançados: Carrasco, João Félix, Griezmann, Suárez, Correa e Cunha.