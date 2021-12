Florentino no banco no empate entre Getafe e Athletic Bilbau

Getafe e Athletic Bilbau anularam-se num empate sem golos, esta segunda-feira, na 16ª jornada da La Liga.

A partida em Madrid não teve qualquer golo, apesar do Getafe ter tentado a baliza de Unai Simón com 17 remates.

O treinador Quique Flores, que passou pelo Benfica, foi expulso já nos descontos pelo árbitro da partida. O português Florentino Luís não saiu do banco de suplentes do Getafe.

Com este empate, o Bilbau é nono classificado, com 21 pontos, enquanto que o Getafe continua em zona de descida, no 19º posto, com 11 pontos somados.